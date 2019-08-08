https://static.news.ru/photo/26a8a2a2-b9d3-11e9-9ba4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Граждане России порадовали МИД Финляндии спокойствием и порядком в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге. Они спровоцированы решением скандинавской страны убрать послабления для получения «шенгена».

Вчера в 14 часов у визового центра было очень много людей, очень много клиентов, но атмосфера была очень спокойной и порядочной. Так что я восхищён тем, как русские спокойно стоят в очереди, — сообщил директор департамента консульских услуг Паси Туоминен на информационной встрече в генконсульстве Финляндии.

Упрощённая выдача визы со стороны Финляндии ранее распространялась на жителей Северо-Западного региона России. Теперь у всех россиян будут запрашивать все необходимые сопроводительные документы, согласно директивам Евросоюза . Речь идёт о проездных билетах, документах, подтверждающих проживание на время поездки, справке о доходах и выписке из банка. Кроме того, желающие получить визу должны будут представить описание маршрута поездки.

Ранее все эти документы требовались только в исключительных случаях. Новые правила будут действовать с 1 сентября, писал News.ru.