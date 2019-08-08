Граждане России порадовали МИД Финляндии спокойствием и порядком в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге. Они спровоцированы решением скандинавской страны убрать послабления для получения «шенгена».
Вчера в 14 часов у визового центра было очень много людей, очень много клиентов, но атмосфера была очень спокойной и порядочной. Так что я восхищён тем, как русские спокойно стоят в очереди, — сообщил директор департамента консульских услуг Паси Туоминен на информационной встрече в генконсульстве Финляндии.
Упрощённая выдача визы со стороны Финляндии ранее распространялась на жителей Северо-Западного региона России. Теперь у всех россиян будут запрашивать все необходимые сопроводительные документы,
Ранее все эти документы требовались только в исключительных случаях. Новые правила будут действовать с 1 сентября, писал News.ru.