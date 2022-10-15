В Мичуринске охранник и женщина подрались перед входом в школу

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В Мичуринске у входа в одну из школ произошла драка между охранником учебного заведения и женщиной, видеозапись конфликта опубликовал телеканал РЕН ТВ. Предварительно, спор перерос в конфликт после того, как женщине не удалось убедить охранника пропустить ее внутрь.

В какой-то момент женщина стала пинать охранника ногами, что, вероятно, окончательно вывело его из себя, после чего он замахнулся на нее кулаком, однако не ударил, а просто толкнул, отчего та упала на асфальт.

Согласно информации телеканала, мать одного из учеников школы у входной двери настаивала, чтобы секьюрити пропустил ее внутрь здания. Однако сотрудник охраны попросил ее отпустить дверь. Вместо этого женщина продолжила кричать, прося окружающих заснять на видео все происходящее.

По словам мужчины, он не вправе пропускать взрослых в здание школы, поскольку этому противоречат внутренние правила учебного заведения.

Ранее два пилота авиакомпании Air France подрались во время взлета пассажирского самолета. В результате инцидента никто не пострадал, полет был произведен в штатном режиме. После произошедшего пилоты были отстранены от работы.