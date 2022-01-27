В МГУ в феврале могут ввести дистанционное обучение

В МГУ с 7 по 22 февраля предусмотрен переход на дистанционное обучение. При этом формат обучения будет определяться каждым факультетом. Как сообщается в приказе по вузу, подписанному сегодня, 27 января, ректором Виктором Садовничем, это необходимо для обеспечения безопасного процесса учёбы.

При реализации основных образовательных программ с 7 по 22 февраля 2022 года предусмотреть возможность реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, — говорится в тексте приказа.

Ранее бывший министр просвещения, президент Роcсийской академии образования Ольга Васильева заявила, что в России в будущем вновь придётся cтолкнуться с удалённым форматом образования. При этом, по её словам, более 90% школьников испытывали cложности при вынужденном переходе на дистанционное обучение в начале пандемии.

В конце прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин оценил вероятность возвращения школьников к дистанционному формату обучения. Градоначальник отметил, что на такие меры власти города пойдут только в крайнем случае, если эпидемиологическая ситуация ухудшится. По его словам, власти Москвы будут стараться не вводить подобные ограничения.