В МГУ прокомментировали задержание экс-проректора Гришина

https://static.news.ru/photo/d2414402-d7fa-11ea-babe-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гришин Фото: samregion.ru

Задержание бывшего проректора МГУ им. Ломоносова Алексея Гришина никак не связано с его работой в университете.

Об этом заявили в пресс-службе вуза. По её данным, подозреваемый в преднамеренном банкротстве Гришин не является сотрудником МГУ с 28 июля 2020 года — в этот день бывший проректор написал заявление об увольнении по собственному желанию, передаёт ТАСС.

28 июля 2020 г., по окончании отпуска, он был уволен из Московского университета по собственному желанию, — говорится в сообщении пресс-службы.

В вузе подчеркнули, что информация последних дней о деятельности экс-проректора в других организациях и городах никак не связана с МГУ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники правоохранительных органов задержали вечером 4 августа бывшего проректора МГУ Алексея Гришина. Мужчину подозревают в выводе через офшоры одного миллиарда рублей. Силовики провели обыски в квартире Гришина на Ломоносовском проспекте в Москве, а также в особняке в Подмосковье. Было возбуждено уголовное дело по статье «Преднамеренное банкротство».