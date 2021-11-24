В МГУ 800 сотрудников-антиваксеров отстранены от работы со студентами

Около 800 сотрудников МГУ отказались от вакцинации, они отстранены от работы со студентами. Об этом заявил ректор учебного заведения Виктор Садовничий, добавив, что это не менее 4% работников вуза, передаёт ТАСС.

20 тысяч сотрудников, 800 человек отказников. Считаем проценты. Это 4–4,5%. <...> Мы знаем, у кого есть противопоказания, знаем, кто вакцинировался, ревакцинировался, знаем, кто просто идеологический противник. Я издал приказ, прошу таких людей отстранить от контактов со студентами. На первый раз. А дальше будем думать, — заявил Садовничий.

Он добавил, что хуже всего ситуация обстоит на трёх факультетах (не названных им), где до 100 противников вакцинации.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что российские вузы в условиях сложной эпидемиологической обстановки вправе не допускать к работе не прошедших вакцинацию от COVID-19 сотрудников. В вeдомстве подчеркнули, что это входит в компетенцию образовательной организации. Вузы должны создавать условия для охраны и укрeпления здоровья обучающихся и работников.