В МГЛУ открыли сбор средств на лечение пострадавшей в ДТП преподавательницы

https://static.news.ru/photo/6c806e12-fcd1-11ea-be95-fa163e074e61_660.jpg МГЛУ Фото: PhilippSmirnovMSK/wikimedia.org

Учащиеся Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) организовали сбор средств для пострадавшей в ДТП в центре Москвы преподавательницы Надежды Тухтаровой.

Как передаёт РИА Новости, информация о краудфандинговой кампании появилась в неофициальных студенческих сообществах в соцсетях. Учащиеся подчёркивают, что готовы оказать любую поддержку в распространении информации о сборе средств.

ДТП на улице Остоженка произошло вечером 21 сентября. Автомобиль Infiniti, которым управлял 26-летний рэпер Эльмин Гулиев, столкнулся с Mercedes и вылетел на тротуар, сбив двух женщин (одной из которых была Тухтарова) и мужчину. Все пострадавшие получили тяжёлые травмы. Как писал NEWS.ru, преподавательнице МГЛУ ампутировали стопу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее тяжкий вред здоровью). Правоохранительные органы считают Гулиева виновником аварии, в ближайшее время ему должны предъявить официальное обвинение. В столичном дептрансе заявили, что рэпер спровоцировал ДТП, проехав на запрещающий сигнал светофора. Очевидцы также отмечают, что Гулиев двигался со значительным превышением скорости, хотя сам он это отрицает.