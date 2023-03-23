В МФТИ назвали причину переноса встречи с Муратовым МФТИ перенес встречу с Дмитрием Муратовым из-за риска «внешних провокаций»

Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/TASS

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов сообщил об отмене назначенной на 28 марта открытой встречи с лауреатом Нобелевской премии мира, главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым. По его словам, решение о проведении мероприятия вызвало шквал негативных эмоций по отношению к Физтеху. О новой дате будет сообщено позже.

Несмотря на большой интерес физтехов к общению с Дмитрием Андреевичем, лишь анонс предстоящего события вызвал шквал негативных эмоций, причем прежде всего со стороны людей, внешних по отношению к Физтеху. Специально хочу подчеркнуть, что Дмитрий Муратов не внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов и никаких правовых препятствий для его общения со студенческой аудиторией или просветительской деятельности нет, — подчеркнул ректор.

Ливанов отметил, что возник «серьезный риск внешних провокаций и нарастания напряженности», однако университет не боится «честных обсуждений сложных вопросов».

Ранее депутат Госдумы Сергей Соловьев прокомментировал решение МФТИ провести встречу с Муратовым. По мнению парламентария, руководство отдельных бюджетных государственных учебных заведений живет в параллельной реальности, если допускает лекции оппозиционных политиков во время спецоперации на Украине.