Ограничения входа и выхода могут ввести для пассажиров на станциях, близких к стадиону «Открытие Арена». Там 14 сентября состоится матч между командами «Спартак» и «Урал».
Зрителям матча Российской футбольной премьер-лиги удобнее добираться до стадиона через станции метро «Спартак» и «Тушинская». По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к стадиону, возможны ситуативные ограничения входа и выхода, — говорится в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.
По требованию полиции на станциях #мосметро, прилегающих к стадиону «Открытие Арена», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок.