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Ространснадзор проверяет обстоятельства крупной аварии с девятью погибшими и 28 пострадавшими под Ярославлем. По итогам работы ведомство примет решение о санкциях в отношении перевозчика, рассказал представитель федеральной службы.

Сотрудники выехали на место ДТП для расследования причин трагедии, передаёт РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту ЧП на дороге. Инцидент произошёл 14 сентября текущего года. В автобус с...