Фото: mos.ru

Ограничения входа и выхода могут ввести для пассажиров на станциях, близких к стадиону «Открытие Арена». Там 14 сентября состоится матч между командами «Спартак» и «Урал».

Зрителям матча Российской футбольной премьер-лиги удобнее добираться до стадиона через станции метро «Спартак» и «Тушинская». По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к стадиону, возможны ситуативные ограничения входа и выхода, — говорится в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

Гостям мероприятия рекомендовали приобретать билеты на проезд заранее, чтобы избежать очередей на кассах.

Ранее News.ru писал, что девятый тур чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) стартовал поединком в Санкт-Петербурге, где местный «Зенит» одержал победу над тульским «Арсеналом» — 3:1 (1:0).

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