В метро Москвы задержали несколько человек из-за «Русского марша»

В метро Москвы задержали несколько человек по подозрению в желании принять участие в несогласованной акции националистов «Русский марш». Задержания происходили на станции «Пушкинская». Об этом пишет РИА Новости.

Националисты анонсировали митинги 4 ноября. Они планировали встретиться в метро и дальше отправиться по улицам Москвы. На текущий момент полиция задерживает молодых людей. Нескольких из них отправили в автозак.

Задержания продолжились также на станции метро «Октябрьское поле», куда националисты намеревались переместиться. Там правоохранители задерживали не только юношей, но и девушек.

Readovka сообщает, что задержаны 20 человек. Среди них 13-летний подросток.

«Русские марши» проводятся в День народного единства 4 ноября с 2005 года. В этом году националисты также подали в мэрию Москвы заявку на его проведение.

Ранее МВД России призвало граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях 4–7 ноября. По данным ведомства, протесты планируются в ряде регионов страны.