В метро Москвы снова массово штрафуют пассажиров без масок

Московская полиция на всех станциях метро вновь начала массово штрафовать пассажиров без масок. Их ношение обязательно из-за пандемии коронавируса.
При проведении рейдов полицейские стали выписывать пассажирам столичной подземки штрафы в размере 5 тысяч рублей за отсутствие у них средств индивидуальной защиты, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства не уточнил, сколько пассажиров оштрафовали в ходе таких рейдов.
Рейды по соблюдению масочного режима начались в последних числах июля. Ношение масок и перчаток в общественных местах столицы, включая транспорт и магазины, стало обязательным с 12 мая. После снятия ограничений на передвижение, требование о наличии средств индивидуальной защиты сохранилось. Однако жители столицы последние недели плохо его соблюдали.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен