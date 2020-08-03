В метро Москвы снова массово штрафуют пассажиров без масок

Российские медики предпринимают все меры, чтобы обезопасить от коронавируса российских путешественников, которые отправились на отдых в Сочи и Абхазию. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Во время рабочей поездки в Сочи он отметил, что туристам, в случае необходимости, окажут медицинскую помощь. Как рассказал Мурашко, перед открытием границ в Абхазию выезжали специалисты Минздрава и Роспотребнадзора для...