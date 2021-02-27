В метро Москвы приостановили движение на участке фиолетовой ветки

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Петербурженка Алина Капусто не первый год живёт со своим котом Перси, но она и подумать не могла, что происходящие после её ухода в квартире странные вещи связаны именно с питомцем.

Недавно девушка заметила, что всякий раз, когда она уходит из дома, за дверью слышны странные звуки. Не понимая, что происходит, Алина решила инсценировать уход, оставив включённой камеру в прихожей. Секрет...