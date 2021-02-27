В метро Москвы приостановили движение на участке фиолетовой ветки

На Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена по техническим приостановили движение от станции «Октябрьское Поле» до «Полежаевской».
На Таганско-Краснопресненской линии нет движения от «Октябрьского Поля» до «Полежаевской» по техническим причинам. В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами. Прилагаем все усилия для восстановления движения на участке, — говорится в сообщении департамента транспорта Москвы в Telegram.
Ранее NEWS.ru писал, что 31 января станция московского метро «Красносельская» была закрыта на вход и выход на фоне несогласованных акций, проходящих в городе. Поезда проезжали без остановок. Поезда проезжали без остановки станции столичной подземки «Сухаревская» и «Красные Ворота» по требованию полиции. Кроме того, часть станций была закрыта для входа, выхода и пересадки пассажиров: «Александровский сад» Филёвской линии, «Охотный Ряд» Сокольнической линии, «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии и ряд других.