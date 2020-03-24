https://static.news.ru/photo/af6f6000-6ddb-11ea-825d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

Фильтры вентиляционной системы Московского метрополитена стали менять в два раза чаще для предотвращения распространения вирусов.

Вентиляционные агрегаторы в тоннелях подземки перевели на усиленный режим работы. Кроме того, проводится внеплановая промывка и замена фильтров в системе местной вентиляции, которая обеспечивает воздухом служебные помещения станций: фильтры стали менять в два раза чаще, а сами вентустановки регулярно промываются.

Более 500 точек воздухозабора и воздуховыброса обновляют весь воздух в метрополитене несколько раз в час. Всего в системе вентиляции задействовано более 12 тысяч агрегатов, а около тысячи агрегатов тоннельной вентиляции обеспечивают воздухообмен всей пассажирской зоны, передаёт РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы столичной подземки.

Уточняется, что на такие меры пошли для предотвращения распространения вирусов. Этому также способствует уборка и дезинфекция всего эксплуатируемого парка.

Ранее NEWS.ru писал, что метро Москвы, в которое ежедневно спускаются до 8 миллионов человек, является одним из самых безопасных. Такое мнение, комментируя возможность заражения коронавирусом в подземке, высказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

По состоянию на 24 марта в мире коронавирусом заразились более 387 тысяч человек, 16,7 тысячи умерли, более 101 тысячи выздоровели.

В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом, большинство — в Москве (290). За последние сутки количество инфицированных в РФ увеличилось на 57 человек. 22 человека излечились от инфекции.