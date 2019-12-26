https://static.news.ru/photo/a9aba3fa-27d5-11ea-84ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Подслушано во Владимире/vk.com

Власти Владимира объяснили инцидент с уборкой несуществующего снега на улицах города. Как сообщили в администрации города, машина чистила дороги и тротуары от скопившейся грязи.

Это обычная машина, которая оснащена так называемым навесным оборудованием. И занималась она, естественно, не уборкой снега в его отсутствие, а уборкой проезжей части, убирала грязь вдоль бордюров. Обычная коммунальная уборка, — заявил РИА Новости начальник пресс-службы администрации города Александр Карпилович.

Он добавил, что ничего, кроме улыбки, рассуждения пользователей об уборке «несуществующего снега» не вызывают.

Видео, на котором видно, как снегоуборочная техника работает на сухом асфальте, выложили в городское сообщество в соцсети. Пользователи посмеялись над коммунальными службами города, оставив десятки комментариев. «Тренируется. И заодно бензин списывает. Деньги-то выделены», — написал Эдуард Ахметов. «Репетиция», — предположил Влад Кочнев. А пользователь с ником Тимур предложил отправить выложенную в группе «Подслушано во Владимире» съёмку в Следственный комитет, писал NEWS.ru.