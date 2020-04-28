В мэрии назвали число пациентов с ОРВИ, проходящих лечение на дому

https://static.news.ru/photo/f6d723fc-8928-11ea-b739-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почти 20 тысяч пациентов с ОРВИ проходят лечение на дому и находятся под наблюдением медиков в столице.

Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По её словам, в амбулаторных центрах сформирован единый стандарт обследования, определения у пациента пневмонии и степени её развития — от первой до четвёртой стадии.

Если врач определяет, что у пациента состояние легкое и он может оставаться дома, ему назначается терапия и выдаются лекарства, сразу же берется тест на коронавирус, — рассказала Ракова.

Она отметила, что при пневмонии первой и второй стадий пациент может проходить лечение дома под контролем медиков и с полным набором лекарств, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал о том, что число жителей Москвы, госпитализированных с пневмонией, увеличилось на 70% за последнюю неделю. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Она подчеркнула, что сейчас нельзя говорить о снижении либо улучшении динамики заболеваемости COVID-19 в столице.