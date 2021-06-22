В мэрии Москвы рассказали, сколько действует статус переболевшего

Статус «Переболел» для жителей Москвы действует 180 дней с момента его получения. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, передаёт РИА Новости.

Статус «Переболел» будет присвоен в системе для граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Он действителен 180 дней, — подчеркнула она.

QR-код, выданный для сдавших ПЦР-тест, будет иметь статус «ПЦР» и действовать 72 часа. При этом учесть можно будет только результаты анализов, полученные в московских лабораториях, подключённых к Единому лабораторному сервису. Список таких учреждений есть на сайте депздрава столицы.

С 28 июня все столичные заведения общепита переводятся на «бесковидный» режим. Туда будут пускать привитых от коронавируса посетителей, переболевших в течение последних шести месяцев или представивших отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого составляет три дня.

Ресторанам и кафе поручено создать систему проверки QR-кодов. Подтверждения от посетителей в бумажной форме приниматься не будут.

В Кремле поддержали это решение московской администрации.