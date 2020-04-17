В мэрии Москвы рассказали, когда ожидают пик заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/377a96be-8078-11ea-b0fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столичной мэрии уверены, что пик заболеваемости коронавирусом в городе придётся на следующие две-три недели.

Об этом сообщила заместитель главы города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. По её словам, этот период будет особенно трудным для столицы, передаёт РИА Новости.

Ближайшие недели будут трудными для Москвы, поскольку, вероятнее всего, пик заболеваемости придётся на следующие 2-3 недели, — сказала она.

Ранее NEWS.ru писал, что доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев считает, что пик заболеваемости коронавирусом в России наступит через полтора-два месяца.