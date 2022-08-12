В мэрии Москвы опровергли попытку РПЦ отсудить храмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Русская православная церковь (РПЦ) действительно подала иск к департаменту городского имущества Москвы о признании права собственности на нежилые постройки, однако речь идет не о зданиях храмов, а о дополнительных постройках рядом. Об этом NEWS.ru рассказали в департаменте. Таким образом в мэрии опровергли информацию, что РПЦ пытается отсудить у городских властей здания храмов.

В департаменте городского имущества города Москвы подтвердили, что РПЦ в 1997 году передали в постоянное пользование храмы в Зарядье: храм Зачатия праведной Анны, храм Георгия Победоносца на Псковской горке, церковь Максима Блаженного и храм Великомученицы Варвары. У церкви было право на использование зданий и благоустройство территорий.

В рамках храмового комплекса на участке были возведены два нежилых административно-хозяйственных здания, обладающие признаками самовольного строительства. У РПЦ есть возможность признать право собственности на эти объекты в рамках судебных разбирательств, если объекты не будут угрожать жизни и здоровью граждан. Отметим, что речь идет о признании РПЦ своей собственности не на храмы, а именно на новые хозяйственные постройки, — подчеркнули в мэрии.

Ранее издание Mash сообщило о судебном разбирательстве. По версии журналистов, РПЦ пытается узаконить право собственности именно на храмы, «ведь по документам это самострои XVI–XVIII веков». Также издание пишет, что в рамках судебной экспертизы специалисты проверяют соответствие храмов требованиям безопасности и возможность «передвинуть здания в другое место».

РПЦ часто пытается получить в собственность храмы. Последний громкий случай был связан с Исаакиевским собором в Санкт-Петербурге. Тогда жители города активно протестовали против передачи здания, которым владеет город, в собственность Церкви. В результате городские власти, которые изначально были согласны на передачу собора, отказались от этой идеи.