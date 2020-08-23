В мэрии Москвы оценили уровень защиты транспорта от коронавируса

https://static.news.ru/photo/4951fcd2-e5e6-11ea-b9b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский городской транспорт превосходит европейский и американский по уровню безопасности и защищённости от COVID-19. Об этом заявил руководитель Департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

Городской транспорт в Москве безопасен настолько, насколько это возможно, и точно защищён лучше, чем во многих европейских и американских мегаполисах, — сказал он в интервью РИА Новости.

Чиновник отметил, что в связи с пандемией были внесены изменения в регламенты уборки в общественном транспорте и интенсивность дезинфекции. Помимо этого, станции и остановки были оборудованы бесплатными санитайзерами.

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость продаваемых в московском метро масок снизилась до 10 рублей за штуку. Купить средства защиты можно на любой станции метро, а также в кассах на станциях МЦД. В общей сложности для пассажиров организовано более тысячи точек продажи масок.