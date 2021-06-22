В мэрии Москвы объяснили принцип действия новых ограничений

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова объяснила, как будут работать новые ограничения на посещение ресторанов, введённые главой города Сергеем Собяниным. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 24».

Она сообщила, что посещение заведений будет возможно только со специальным QR-кодом. Получить его можно будет с 25 июня. Легче всего будет сделать это тем, кто уже получил доступ к электронной медкарте или имеет заполненный аккаунт на портале mos.ru.

Остальным москвичам рекомендуем открыть личный кабинет на mos.ru или доступ к электронной медкарте уже сейчас, чтобы позаботиться об этом заранее, — подчеркнула она.

Сертификат можно будет распечатать дома или больнице, а также предъявить его с экрана мобильного телефона.

При этом для ПЦР-тестов код будет выдаваться только если анализ сдан в одной из московских лабораторий, подключённых к Единому лабораторному сервису.

С 28 июня все столичные заведения общепита переводятся на «бесковидный» режим. Туда будут пускать привитых от коронавируса посетителей, переболевших в течение последних шести месяцев или представивших отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого составляет три дня.

Ресторанам и кафе поручено создать систему проверки QR-кодов. Подтверждения от посетителей в бумажной форме приниматься не будут.

В Кремле поддержали это решение московской администрации.