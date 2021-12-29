В «Мемориале» назвали дело о ликвидации общества политическим

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Правоохранительные органы проводят обыск в доме бывшего главы администрации Назрани Алихана Тумгоева, сообщает «Интерфакс». По данным источника агентства, силовики приехали на нескольких машинах, доступ к дому закрыт. Причина проведения обысков не уточняется, официальных данных на этот счёт также пока нет.

В рамках оперативно-следственных действий в доме бывшего мэра Назрани Алихана (Аслабека) Тумгоева с раннего утра проходят обыски, — сказал собеседник агентства. Тумгоев оставил должность мэра города в сентябре 2019 года...