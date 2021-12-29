18+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

В «Мемориале» назвали дело о ликвидации общества политическим

12:09, 29 декабря 2021
В «Мемориале» назвали дело о ликвидации общества политическим Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В международном историко-просветительском обществе «Мемориал» (организация, исполняющая функции иноагента) назвали дело о ликвидации организации политическим, а её работу — полезной для государства. Председатель совета правозащитного центра (ПЦ) Александр Черкасов заявил в ходе заседания Мосгорсуда, что вся деятельность ПЦ была направлена на защиту граждан, передаёт РИА Новости. 

Вся наша деятельность была направлена на защиту граждан и полезна для общества и государства. Ликвидация «Мемориала» — это не решение проблемы. Вы хотите разбить красную лампочку, которая сигнализирует о том, что что-то идёт не так, — сказал Черкасов.

Решение о ликвидации «Мемориала» Верховный суд вынес 28 декабря. Основанием для этого послужил иск Генпрокуратуры, поданный в ноябре. В нём надзорное ведомство обвинило организацию в систематическом несоблюдении российских законов, искажении памяти о Великой Отечественной войне, спекуляциях на теме репрессий, в создании лживого образа СССР, а также в попытке реабилитировать нацистских преступников.

29 декабря в Мосгорсуде рассматривался аналогичный иск к правозащитному центру «Мемориал». Суд постановил ликвидировать организацию. 

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов возмутился решением Верховного суда о ликвидации «Международного Мемориала»  Политик отметил, что произошедшее — фатальная ошибка.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео