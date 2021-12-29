В «Мемориале» назвали дело о ликвидации общества политическим
Анна Акимова
Анна Акимова
12:09, 29 декабря 2021
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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В международном историко-просветительском обществе «Мемориал» (организация, исполняющая функции иноагента) назвали дело о ликвидации организации политическим, а её работу — полезной для государства. Председатель совета правозащитного центра (ПЦ) Александр Черкасов заявил в ходе заседания Мосгорсуда, что вся деятельность ПЦ была направлена на защиту граждан, передаёт РИА Новости.
Вся наша деятельность была направлена на защиту граждан и полезна для общества и государства. Ликвидация «Мемориала» — это не решение проблемы. Вы хотите разбить красную лампочку, которая сигнализирует о том, что что-то идёт не так, — сказал Черкасов.
Решение о ликвидации «Мемориала» Верховный суд вынес 28 декабря. Основанием для этого послужил иск Генпрокуратуры, поданный в ноябре. В нём надзорное ведомство обвинило организацию в систематическом несоблюдении российских законов, искажении памяти о Великой Отечественной войне, спекуляциях на теме репрессий, в создании лживого образа СССР, а также в попытке реабилитировать нацистских преступников.
29 декабря в Мосгорсуде рассматривался аналогичный иск к правозащитному центру «Мемориал». Суд постановил ликвидировать организацию.
Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов возмутился решением Верховного суда о ликвидации «Международного Мемориала» Политик отметил, что произошедшее — фатальная ошибка.