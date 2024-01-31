В «МегаФоне» раскрыли, восстановлена ли связь после масштабного сбоя «МегаФон» сообщил о восстановлении объемов трафика после масштабного сбоя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«МегаФон» восстанавливает объемы трафика после масштабного сбоя, наблюдавшегося вечером 30 января в российском сегменте интернета, рассказали NEWS.ru в пресс-службе компании. В операторе связи отметили, что проблема была не на стороне «МегаФона», чья сеть работает штатно.

Мы фиксируем восстановление объемов трафика. Проблема была не на стороне «МегаФона», наша сеть работает штатно, — заявили в «МегаФоне».

Накануне в Wildberries заявили NEWS.ru, что в работе WB проблем не наблюдается. Представители компании отметили, что при этом массовые сбои есть у интернет-пользователей в доменной зоне RU.

Ранее маркетплейс Ozon заявил, что пользователи не могут перейти в приложение и на сайт магазина из-за проблем с доменной зоной RU. В пресс-службе также пообещали продлить сроки выдачи заказов, которые необходимо было забрать сегодня, на два дня, чтобы покупатели успели получить их до истечения срока хранения.

Вчера, 30 января, в России произошел массовый сбой в работе мобильных операторов и провайдеров. Жители крупных городов сообщали о проблемах с доступом ко всем доменам в зоне RU, например, к «Яндексу», а также к популярным приложениям. Больше всего жалоб поступает от пользователей МТС и «МегаФона».