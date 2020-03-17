https://static.news.ru/photo/45b702bc-6877-11ea-9783-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ приостановило пятничные и пятикратные коллективные молитвы в Москве из-за коронавируса. Об этом говорится в приказе заместителя председателя управления Дамира Мухетдинова.

Приказываю <...> приостановить проведение коллективных пятикратных и пятничных молитв, — цитирует его ТАСС.

Приказ адресован Духовному управлению мусульман города Москвы, администрациям Московской соборной мечети, Исторической мечети Москвы и мемориальной мечети «Шухада», Культурного центра «Дар» Москвы, Духовному управлению мусульман Московской области.

Отмечается, что документ вступает в силу 18 марта и действует до 10 апреля «включительно». При этом существует возможность последующей пролонгации его действия.

Ранее ДУМ призывал организовать работы по санитарной обработке религиозных помещений, уделяя особое внимание помещениям для молитвы и учебным классам. Кроме того, мусульманским религиозным организациям рекомендуется установить устройства по антисептической обработке рук бесконтактным способом. Верующим советуют отказаться от традиционного рукопожатия после пятничной молитвы, сообщал NEWS.ru.