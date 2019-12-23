https://static.news.ru/photo/46b71310-264f-11ea-9824-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев заявил, что искусственная и живая елка одинаково пожароопасны.

По его словам, при наличии источника зажигания, новогодняя ёлка загорится независимо от материала, из которого она сделана.

И та опасна, и эта опасна. Если будет источник зажигания, а вас не будет рядом, горение произойдёт в любом случае, — сказал он на пресс-конференции.

Еникеев также напомнил, что к курению табака в квартирах, а в частности, на балконах, следует подходить очень ответственно. По его словам, пожар может произойти в случае, если человек случайно швырнет окурок на балкон другому, что может привести к печальным для всех последствиям.

Ранее News.ru писал о том, что продающиеся на базарах ёлки могут быть заражены клещами или жуками. При попадании в помещение эти насекомые почувствуют тепло, слезут с веток и разбегутся по квартире. Вытравить их будет трудно. Об этом в разговоре с журналистами рассказал эколог Руслан Смыков.