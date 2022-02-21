В МЧС России поблагодарили студентов за помощь с беженцами

Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян выразил благодарность студенческому корпусу спасателей в Ростовской области за их помощь беженцам из непризнанных Луганской и Донецкой республик, сообщает KP.RU. Он отметил, что оперативность МЧС, с которой оно приняло людей на территории России, является обычной работой ведомства.

Я сейчас здесь увидел, как работают общественные организации, ОНФ, поблагодарил студенческий корпус спасателей, который в Ростовской области. Удивительная у нас молодежь, они ребята настоящие, они хотят, чтобы был мир везде, и стремятся к этому через свою непосредственную работу. Здесь же гуманитарная помощь сортируется и выдается, — рассказал Чуприян.

Он добавил, что беженцы прибывают каждый день и работа с ними сейчас имеет свою специфику. К примеру, нужно проверять людей на коронавирус. Также граждане спрашивают о выплатах, выдаче паспортов и регистрации.

До этого в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что беженцев из ДНР и ЛНР готовы принять 43 российских региона. Для эвакуированных уже подготовлено порядка 400 пунктов временного размещения (ПВР) вместимостью 42 тысячи человек.

По данным ВЦИОМ, в поддержку решения о приёме жителей республик высказались около 80% россиян. 75% опрошенных также поддерживают решeние президента России Владимира Путина об единовременной выплате бежeнцам из ДНР и ЛНР в размере 10 тысяч рублей.