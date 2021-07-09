В МЧС рассказали, можно ли пить спиртное во время жары

Жаркая погода — не время для употребления спиртных напитков, лучше отказаться от пива и любого другого алкоголя, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Курской области. Ведомство отметило, что это ухудшит общее состояние организма.

Спасатели также призвали посоветоваться с медиками, требуется ли человеку дополнительное употребление соли на фоне жары.

При тепловом поражении немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды. Постарайтесь охладить своё тело, чтобы избежать теплового удара. В случае потери сознания кем-то из окружающих проведите реанимационные мероприятия (делайте массаж сердца и искусственное дыхание), — рассказали в пресс-службе.

Жара в Москве продлится минимум всю следующую неделю (12–18 июля), а может быть, и до начала третьей декады июля, рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По прогнозам синоптиков, самыми жаркими будут дни с 10 по 12 июля. Столбики термометров могут подняться до +34 градусов. В связи с жарой на некоторых станциях московского метро и МЦК начали раздавать пассажирам воду. Городские службы увеличили 8 июля аэрацию воздуха до пяти раз в день.

Ранее сообщалось, что при солнечном или тепловом ударе человека необходимо убрать в тень, обложить холодом шею, подмышки и пах в качестве первой помощи. Подойдут даже пельмени из морозилки, обёрнутые полотенцем. Пострадавшего можно укрыть мокрой тканью, постараться обеспечить приток свежего воздуха, если речь идёт о помещении, рассказал в беседе с NEWS.ru врач — анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов.