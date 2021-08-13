В МЧС рассказали, как спасти подавившегося человека

Типичный признак нарушения проходимости дыхательных путей (когда человек подавился) — поза, при которой пострадавший держится рукой за горло и одновременно пытается кашлять, чтобы удалить инородное тело, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Курской области. Спасатели отметили, что в этом случае потерпевшему нужно помочь как можно быстрее.

В ведомстве подчеркнули, что при частичном нарушении проходимости верхних дыхательных путей он ответит на вопрос, сможет покашлять. Если работа верхних дыхательных путей нарушена полностью —потерпевший не сможет говорить, дышать, а дыхание будет затруднённым — шумным, хриплым — начнёт хватать себя за горло и кивать.

При частичном нарушении проходимости следует предложить пострадавшему покашлять. При полном нарушении необходимо встать сбоку и немного сзади пострадавшего, придерживать человека одной рукой, а другой наклонить пострадавшего вперёд, чтобы в случае смещения инородного тела оно оказалось во рту потерпевшего, а не опустилось ещё ниже в дыхательные пути, а потом пять раз резко ударить основанием ладони между лопатками пострадавшего, — отметили в МЧС.

Специалисты отметили, что после каждого удара необходимо проверять, может ли человек самостоятельно дышать и не прочистились ли дыхательные пути. Если это не помогло и человек потерял сознание — необходимо начать сердечно-лёгочную реанимацию.

Накануне МЧС рассказали, что, почувствовав в помещении запах бытового газа, необходимо тут же перекрыть его подачу к плите. При этом нельзя ни курить, ни зажигать спичек, ни включать свет и электроприборы, а лучше обесточить квартиру, «вырубив» питание на распределительном щитке. Так можно избежать лишней искры и взрыва накопившегося в помещении бытового газа.

Также эксперты МЧС объяснили, что при пожаре в квартире нельзя тушить водой технику, подключённую к сети — телевизор, утюг или холодильник. Если подобная аппаратура запылала, то необходимо обесточить жилище или отключить прибор от сети, выдернув шнур из розетки. Важно убедиться, что она удобно расположена и человек не подвергнет при этом свою жизнь опасности.

Ранее в МЧС сообщили, что автомобиль является настоящим складом легковоспламеняющихся материалов: бензин, масло, резина, краска, кожа или ткань, проводка. Машина может выгореть дотла за четыре — шесть минут, поэтому, оказавшись рядом с пылающим транспортным средством (ТС), необходимо как можно быстрее отбежать на безопасное расстояние — на 10–15 метров.