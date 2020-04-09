В МЧС рассказали, как не заразиться коронавирусом в магазине

https://static.news.ru/photo/a00733b8-f545-11e9-9e99-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В МЧС дали рекомендации гражданам, как избежать заражения коронавирусом при походе в магазин за продуктами. В ведомстве призвали крайне внимательно отнестись к правилам, чтобы обезопасить себя от инфицирования.

Прежде всего специалисты отметили, что в магазин лучше ходить рано утром или поздно вечером, когда там наименьшее число посетителей. В самом магазине нужно соблюдать дистанцию в два метра, которая была рекомендована медиками.

При покупках лучше пользоваться маской и перчатками. После посещения магазина их можно снять. Эксперты советуют не прикасаться к лицу руками после посещения торговой точки, а придя домой, тщательно вымыть руки с мылом.

Что касается оплаты товаров, то лучше во время пандемии воспользоваться картой или приложением на смартфоне.

Придя домой, нужно дезинфицировать продукты. Те, что в упаковках, вымыть тёплой водой с мылом. Овощи и фрукты также необходимо тщательно вымыть, а лучше замочить в воде на 10–15 минут, чтобы смыть с них все микробы.

Ранее в МЧС рассказали о домашних рецептах приготовления антисептика. Согласно одному из них, необходимо взять 830 мл этанола концентрацией 99%, 40 мл перекиси водорода, 15 мл глицерина, а также 115 мл кипячёной или дистиллированной воды, писал NEWS.ru.