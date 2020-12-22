В МЧС предупредили о сносе мешающих дворовых шлагбаумов

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МЧС с нового года будет добиваться сноса шлагбаумов в городских дворах, если они мешают проезду пожарных машин и рядом с такими шлагбаумами нет охранника или консьержа, способного открыть проезд.

Представитель министерства Ринат Еникеев напомнил, что с 1 января 2021 года в России вступают в силу новые правила пожарной безопасности, которые коснутся как жителей частных домов, так и тех, кто проживает в многоквартирных домах.

Если шлагбаум некому будет открыть, мы будем требовать, чтобы его демонтировали, — приводит MK.RU слова представителя МЧС.

Он подчеркнул, что шлагбаумы во дворах допустимы, если рядом с въездом сидит дежурный, который по запросу экстренных служб может открыть въезд.

Еникеев добавил, что, согласно новым противопожарным нормативам, жителям многоквартирных домов не разрешат захламлять приквартирные холлы в подъезде. Так, в этой зоне разрешат держать коляски и велосипеды, но держать там шкафы и вешать полки будет запрещено.

Также, как писал NEWS.ru, с нового года россияне не смогут разводить костры и сжигать мусор на территории частных домов. Приготовление еды на открытом огне также будет под запретом. Её можно будет готовить только в специально отведённых местах.