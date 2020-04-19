В МЧС посоветовали подготовиться к госпитализации из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/eb4b02e4-8232-11ea-b83c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Приготовить документы и необходимые на случай госпитализации вещи рекомендовали россиянам специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

В условиях распространения коронавирусной инфекции следует быть готовыми <...> к госпитализации в лечебное заведение, — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что необходимо заранее подготовить паспорт и медицинскую карточку, а также индивидуальную посуду. Для стационара также надо упаковать халат, пижаму, спортивный костюм, сменное нижнее бельё, тканевые тапочки и резиновые сланцы для душа.

Как писал NEWS.ru, психологи МЧС советуют на самоизоляции не пить алкоголь и меньше читать новостей.