В МЧС посоветовали подготовиться к госпитализации из-за коронавируса

Приготовить документы и необходимые на случай госпитализации вещи рекомендовали россиянам специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.
В условиях распространения коронавирусной инфекции следует быть готовыми <...> к госпитализации в лечебное заведение, — цитирует РИА Новости сообщение.
Отмечается, что необходимо заранее подготовить паспорт и медицинскую карточку, а также индивидуальную посуду. Для стационара также надо упаковать халат, пижаму, спортивный костюм, сменное нижнее бельё, тканевые тапочки и резиновые сланцы для душа.
Как писал NEWS.ru, психологи МЧС советуют на самоизоляции не пить алкоголь и меньше читать новостей.