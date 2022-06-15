В МЧС опровергли возгорание в столичном Театре Наций

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Появившаяся в СМИ информация о пожаре в Театре Наций не соответствует действительности, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по Москве. Пожарные проверили здание и не обнаружили признаков возгорания.

Был выезд на Петровский переулок, дом 3. Команда все проверила. Признаков возгорания нет, уже уехали оттуда, — рассказали в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал «Москва 24» сообщил о возгорании в Театре Наций в Москве. На месте происшествия работали оперативные службы.

11 июня произошел пожар в жилом доме в подмосковном Пущино. Пожар начался на одном из этажей, а затем пламя перекинулось выше «по стояку» и по бокам. В результате инцидента погиб мужчина, однако жертв могло быть больше, если бы очевидцы не проявили смелость и не спасли несколько семей.

Прибывшие на место пожарные расчеты потушили огонь за полтора часа: в операции задействовали 68 человек и более 20 единиц техники. В настоящее время устанавливаются причины случившегося.