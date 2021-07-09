В МЧС объяснили, как с помощью булавки выжить на водоёме

Прежде чем идти купаться, отдыхающим лучше взять с собой булавку и пристегнуть её к плавкам или купальнику. Предмет пригодится, если в воде неожиданно начнутся судороги, в ином случае можно утонуть. Если мышцу свело вдалеке от берега, проблемное место нужно уколоть булавкой или сильно ущипнуть, объяснили NEWS.ru в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Курской области.

Если и это не помогает, используйте ещё один известный приём — крепко возьмитесь за большой палец ноги и резко выпрямите её. Теперь вы можете не спеша доплыть до берега. <...> Постоянно контролируйте свои силы, если вы почувствовали усталость, дайте возможность организму передохнуть. Лучший способ снять напряжение — перевернуться на спину, широко раскинув руки, — подчеркнули в ведомстве.

Спасатели отметили, что в холодную воду необходимо входить медленно, давая организму привыкнуть. При резкой смене температуры может произойти спазм дыхательных путей. В МЧС РФ также рассказали, как снизить негативное влияние аномальной жары. По словам экспертов, поможет светлая воздухопроницаемая одежда из хлопка и головной убор. Спасатели также напомнили, что обожжённая кожа перестаёт выделять пот и охлаждаться.

В МЧС добавили, что жаркая погода не время для употребления спиртных напитков, лучше отказаться от пива и любого другого алкоголя, так как это ухудшит общее состояние организма. Спасатели также призвали посоветоваться с медиками, требуется ли человеку дополнительное употребление соли на фоне жары.

Жара в Москве продлится минимум всю следующую неделю (12–18 июля), а может быть, и до начала третьей декады июля, рассказал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По прогнозам синоптиков, самыми жаркими будут дни с 10 по 12 июля. Столбики термометров могут подняться до +34 градусов. В связи с жарой на некоторых станциях московского метро и МЦК начали раздавать пассажирам воду. Городские службы увеличили 8 июля аэрацию воздуха до пяти раз в день.

Ранее сообщалось, что при солнечном или тепловом ударе человека необходимо убрать в тень, обложить холодом шею, подмышки и пах в качестве первой помощи. Подойдут даже пельмени из морозилки, обёрнутые полотенцем. Пострадавшего можно укрыть мокрой тканью, постараться обеспечить приток свежего воздуха, если речь идёт о помещении, рассказал в беседе с NEWS.ru врач — анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов.