В МЧС назвали три главных фактора опасности летних шин зимой

Есть сразу несколько факторов, которые говорят о неэффективности и даже опасности использования летних шин на автомобилях в холодное время года. Об этом заявили в Главном управлении МЧС по Московской области.
Там подготовили памятку для автовладельцев, в которой выделили три главные причины, по которым необходимо своевременно поменять резину.
Повышается риск выезда автомобиля за пределы дорожного полотна вследствие заноса. В несколько раз увеличивается тормозной путь, повышается вероятность опрокидывания автомобиля, — сказано в памятке.
Как
Ранее, как писал NEWS.ru, в Гидрометцентре посоветовали московским автомобилистам подготовиться к грядущим похолоданиям и сменить летнюю резину на зимнюю.