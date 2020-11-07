В МЧС назвали три главных фактора опасности летних шин зимой

https://static.news.ru/photo/53363088-20ec-11eb-8c00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Есть сразу несколько факторов, которые говорят о неэффективности и даже опасности использования летних шин на автомобилях в холодное время года. Об этом заявили в Главном управлении МЧС по Московской области.

Там подготовили памятку для автовладельцев, в которой выделили три главные причины, по которым необходимо своевременно поменять резину.

Повышается риск выезда автомобиля за пределы дорожного полотна вследствие заноса. В несколько раз увеличивается тормозной путь, повышается вероятность опрокидывания автомобиля, — сказано в памятке.

Как отмечает ТАСС, производители зимних шин рекомендуют их установку при снижении среднесуточной температуры воздуха до +5–7 градусов в течение недели. Замена резины позволяет водителям более уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Гидрометцентре посоветовали московским автомобилистам подготовиться к грядущим похолоданиям и сменить летнюю резину на зимнюю.