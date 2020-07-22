В МЧС назвали признаки того, что человек тонет

https://static.news.ru/photo/aabb3296-ccae-11ea-b267-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты МЧС сообщили о том, что важно понимать признаки тонущего человека, ведь если человек тонет — это значит, что на спасение есть всего пара минут.

В первую очередь эксперты отметили, что когда человек тонет, то он не размахивает руками и не кричит, как принято считать. Тонущий человек держится вертикально, периодически то выныривает, то опять погружается в воду, сообщает портал argumenti.ru.

Если вы заметили, что человек молча погружается под воду, то надо поспешить к нему — у вас есть всего пара минут на спасение, — сказали в МЧС. Тонущий человек в большинстве случаев держится в воде вертикально, вытянув руки вверх в попытке удержаться на плаву, но при этом не шевеля ногами. При этом человек будет регулярно то погружаться под воду с головой, то выныривать, голова в таком случае будет откинута назад, рот открыт, — привели сообщение специалистов на портале.

Ранее NEWS.ru писал, что пятнадцатилетний юноша утонул в реке Иртыш в Омской области после того, как спас двух 17-летних девушек. Сообщалось, что молодой человек купался в реке в рабочем посёлке Черлак вместе с друзьями. Две девушки попали в донную яму и начали тонуть. Юноше удалось вытолкнуть их на берег, однако сам он выбраться из воды не смог.