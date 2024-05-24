В МЧС назвали предварительную причину пожара в подмосковном хостеле МЧС: хостел в Подмосковье мог сгореть из-за аварийной работы электросети

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хостел в СНТ «Снегирь» мог сгореть из-за аварийной работы электросети, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону. Ранее число людей, погибших при пожаре, увеличилось до восьми человек.

Предварительной причиной пожара, произошедшего 23 мая 2024 года в городском округе Истра Московской области, является аварийная работа электросети, — говорится в сообщении.

В Сети появились кадры с места пожара. На видео запечатлена тлеющая постройка, пожар уничтожил ее полностью. На месте происшествия находятся пожарные бригады. Согласно опубликованным кадрам, пламя было полностью потушено. На кадрах видна рухнувшая крыша хостела, голые кирпичные стены и тлеющие угли.

СМИ писали, что сгоревший хостел открыл 23-летний мигрант из Узбекистана. Койко-места там в основном оплачивали компании для своих сотрудников, которые работают вахтами. По информации МЧС, спасателям удалось ликвидировать возгорание на площади 80 «квадратов». Тела погибших обнаружили во время тушения пожара.

Ранее СМИ опубликовали фотографию договора, который гражданин Узбекистана заключил с хозяйкой сгоревшего под Истрой дома. В нем указан лимит в 15 человек, но слово «хостел» не упоминается. При этом среди жильцов оказались люди без регистрации, было возбуждено дело по статье «Организация незаконной миграции».