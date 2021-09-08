В МЧС назвали гибель Зиничева тяжёлой утратой

Глава МЧС России Евгений Зиничев, погибший 8 сентября во время учений, очень многое сделал для развития и укрепления министерства. Об этом «360» заявил президент Академии государственной противопожарной службы ведомства Иван Тетерин.

По его словам, Зиничев, сменивший на посту главы МЧС Владимира Пучкова, сделал многое для того, чтобы ведомство вернулось к состоянию того периода, когда его возглавлял Сергей Шойгу.

Многое ему удалось. Не всё, но он шёл к этой цели и работал именно на благо укрепления службы МЧС, — подчеркнул Тетерин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал гибель руководителя МЧС Евгения Зиничева. Дипломат признался, что они были близкими друзьями, поэтому он не понаслышке знает: Зиничев отдавал всю душу и всего себя любимому делу. Соболезнования опубликованы на официальном сайте министерства.