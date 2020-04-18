В МЧС назвали эффективные против коронавируса типы масок и респираторов

Министерство чрезвычайных ситуаций РФ составило список рекомендаций относительно ношения защитных масок в условиях пандемии. Также специалисты ведомства объяснили,как применять их правильно.
Наиболее эффективны при появлении симптомов коронавируса респираторы и полумаски без клапана выдоха, позволяющие не заразить находящихся рядом людей. Такие респираторы имеют классы защиты FFP1, FFP2 и FFP3 (без клапанов). При отсутствии этих средств допускается применение одноразовых медицинских масок, на внутренней поверхности которых будут собираться выделения при кашле или чихании.
При контакте с заражёнными людьми необходимо использовать респираторы класса защиты FFP3 вкупе с защитными очками, что даёт на 99% эффективную защиту,
В ведомстве подчеркнули, что после прикосновения к маскам при снятии необходимо мыть руки.
Как писал NEWS.ru ранее, специалисты МЧС России дали рекомендации по повышению сопротивляемости организма к коронавирусной инфекции. Они посоветовали вести здоровый образ жизни, а также не носить медицинскую маску на улице и дышать свежим воздухом.
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