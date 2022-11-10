В МЧС назвали безопасную для рыбаков толщину льда Спасатель Карпов: безопасным считается толщина ледового покрытия от 5 см

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подледная рыбалка

Лед может выдержать вес взрослого человека, только если его толщина превышает 5 см по всей его площади, пишет «Сиб.фм» со ссылкой на начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрия Карпова. По словам специалиста, безопасным считается только толстый, прозрачный и однородный лед. Спасатель уточнил, что выходить на серый лед с пузырьками нельзя. Также он добавил, что во многие крупные водоемы региона еще долго останутся без прочной ледовой корки.

Карпов добавил, что выехать на лед на мотобуксировщике или снегоходе можно только когда его толщина превысит 20 сантиметров. Он уточнил, что такие показатели на водоемах Новосибирской области ожидаются с декабря по февраль. Спасатель подчеркнул, что выезд на лед на автомобиле запрещен.

Подлёдная рыбалка на реке Обь, обском водохранилище и озере Чаны станет возможной не раньше середины декабря, рассказал Карпов. МЧС контролирует толщину льда в ходе патрулирования и устанавливает запрещающие знаки вокруг опасных водоёмов. Также подъезды к ним блокируют бетонными блоками и снежными насыпями, пишет издание.

Автоэксперт Михаил Колодочкин ранее заявил, что защитить автомобиль от обледенения поможет обработка нескольких элементов машины специальными средствами. Он пояснил, что резиновые уплотнители на дверях можно обработать автохимией или губками для чистки обуви, содержащими силикон. Он при этом предупредил, что, если на автомобиле образовалась ледяная корка в 5–10 см, то его необходимо эвакуировать в теплое помещение