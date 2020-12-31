В МЧС напомнили об опасностях зимней рыбалки

https://static.news.ru/photo/d1e9aa46-4cec-11eb-81ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы зимняя рыбалка не завершилась трагически, следует помнить, что выходить на лёд можно только при его толщине более десяти сантиметров. С таким напоминанием к любителям этого занятия обратились в МЧС.

Там отметили, что в каждом регионе есть излюбленные места подлёдного лова, на которых порою скапливается по несколько десятков человек.

Для одиночного перехода безопасным считается лёд толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров — в солёной, — сказано в сообщении ведомства.

Тем, кто планирует отправиться на рыбалку, в МЧС рекомендовали учитывать погодные условия. Дело в том, что прочность льда снижается примерно на 25%, если температура воздуха повышалась до нуля градусов и держалась трое суток.

Особую опасность представляет рыбалка в палатках. При провале льда выбраться из такого импровизированного укрытия бывает сложно. Кроме того, не следует выезжать на непроверенный лёд на автомобилях, передаёт РИА Новости.

Ранее президент Союза осетроводов Александр Новиков предупредил об опасности браконьерской чёрной икры. По его словам, она может нанести немалый вред здоровью, если рыба выловлена в загрязнённых илистых местах, писал NEWS.ru.