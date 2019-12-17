Запуск новогодних петард, фейерверков, ракет и салютов, а также другой пиротехники из окон и с балконов жилых домов запрещён. Об этом в канун предстоящих праздников напомнили в МЧС.
Там отметили, что ограничение распространяется на территории вблизи зданий и сценические площадки при проведении концертных и торжественных мероприятий.
Специалисты
Детям запускать пиротехнику запрещено.
Площадка для запуска фейерверка должна быть ровной. Над ней не должно быть деревьев, линий электропередачи и других препятствий. Кроме того, она должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов, так как ракета может залететь на балкон или в квартиру, пробив оконное стекло.
Применение пиротехники должно осуществляться исключительно в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации. В 2019 году нарушения простейших правил стали причиной более 70 пожаров, в которых пострадали более 10 человек.
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники МЧС обнаружили восемь тысяч нарушений в местах проведения детских новогодних утренников. К административной ответственности привлекли две тысячи должностных лиц и тысячу юрлиц.
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