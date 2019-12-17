https://static.news.ru/photo/df7ba95c-20ab-11ea-a4bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запуск новогодних петард, фейерверков, ракет и салютов, а также другой пиротехники из окон и с балконов жилых домов запрещён. Об этом в канун предстоящих праздников напомнили в МЧС.

Там отметили, что ограничение распространяется на территории вблизи зданий и сценические площадки при проведении концертных и торжественных мероприятий.

Специалисты советуют не наклоняться над пиротехническим изделием, не держать горящую петарду в руках и не приближаться к горящему изделию ближе чем на 5–10 метров. Помимо этого, не рекомендуется пытаться поджечь фитиль ещё раз, если петарда не сработала, и ни в коем случае нельзя даже в шутку направлять фейерверки в сторону зрителей.

Детям запускать пиротехнику запрещено.

Площадка для запуска фейерверка должна быть ровной. Над ней не должно быть деревьев, линий электропередачи и других препятствий. Кроме того, она должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов, так как ракета может залететь на балкон или в квартиру, пробив оконное стекло.

Применение пиротехники должно осуществляться исключительно в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации. В 2019 году нарушения простейших правил стали причиной более 70 пожаров, в которых пострадали более 10 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники МЧС обнаружили восемь тысяч нарушений в местах проведения детских новогодних утренников. К административной ответственности привлекли две тысячи должностных лиц и тысячу юрлиц.