В МЧС начали проверку после избиения блогера пожарным в Приморье

https://static.news.ru/photo/792c8922-7f1a-11eb-8d33-96000091f725_660.jpg Фото: nobiliscafe.ru

В МЧС начали проводить служебную проверку после появления видеоролика, на котором пожарный избивает известную девушку-блогера в одном из кафе на территории Приморья. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщили представители регионального главка ведомства.

Ранее была обнародована информация, согласно которой известного российского блогера Олесю Рожкову избили в одном из баров в Приморском крае. Об этом девушка поведала в своём микроблоге.

Предполагается, что причиной конфликта стали барные стулья, которые компании не поделили между собой. Инцидент произошёл в кафе «Нобилис» в городе Спасске-Дальнем. Рожкова заявила, что в спор вступил сотрудник МЧС. По словам девушки, именно он нанёс ей несколько ударов. В кафе драку комментировать отказались. Девушки подали заявление в полицию.

В ведомстве уже начали проводить служебную проверку и взяли у сотрудника объяснения.

В ходе проверки установлено, что сотрудник МЧС России в свободное от службы время находился в кафе в компании друзей, когда началась драка между девушками у барной стойки. Очевидцы утверждают, что в драке он не участвовал, — цитирует РИА Новости сообщение от регионального главка МЧС.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Рязанской области мужчина надел юбку. Его приятели решили, что их товарищ не имеет права носить женскую одежду и что его стоит проучить. В итоге он погиб, будучи забитым ножкой от табурета, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.