В МЧС дали советы по подготовке ребенка к ЧС Спасатель Михан: ребенка можно подготовить к ЧС через игры

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Родители должны научить ребенка правилам безопасности и подготовить его к возможным чрезвычайным ситуациям прежде, чем оставить одного дома, заявил в беседе с НСН глава отдела профилактики надзорного главка МЧС России по Москве Алексей Михан. Он отметил, что объяснить последствия ЧС можно наглядно с помощью интернета или через игру.

Например, возвращаемся с ребенком домой, заходим в лифт и проговариваем: «С незнакомыми в лифт заходить нельзя». Детям нужны аргументы. Сейчас можно зайти в интернет и показать ребенку наглядно все. Можно показать сгоревший электросамокат, если ваш ребенок ставит его дома на зарядку, к примеру. Можно показать последствия пожара. Это все откликнется в голове у ребенка, он это запомнит все, — уточнил Михан.

По его мнению, ребенок также может усвоить информацию через повторения. Так, можно играть с ребенком в тесты с ответами или регулярно повторять номера телефонов родителей и домашний адрес.

Замначальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян ранее отметил, что в регионе есть водоемы, которые смертельно опасны для купания. В качестве примера он назвал канал имени Москвы, где часто ходят различные корабли.