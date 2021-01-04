В МЧС дали советы по подготовке дачи к зиме

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Чтобы не беспокоиться о сохранности дачного участка в зимний период, лучше заранее вынести газовые баллоны в безопасное место и отключить электричество. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Еврейской автономной области.

Оставляя дачу на зиму, в первую очередь стоит отключить её от электричества. Нужно полностью выкрутить пробки или выключить автомат на вводе распределительного щита. Большинство дачных пожаров происходит именно по причине неисправности проводки, поэтому пренебрегать такой мерой безопасности не стоит, — рассказали в главке РИА Новости.

Кроме того, спасатели советуют вывозить баллоны с газом в город или поставить их на место, где они не навредят дому при возгорании. Если на дачу будут приезжать и зимой, то необходимо помнить и о безопасности печного оборудования. Главным требованием к печи из кирпича является её целостность, отсутствие расслоения кладки и трещин.

Также можно использовать и металлические печи, но только заводского изготовления. Самодельные отопительные приборы эксплуатировать запрещено. Каждая печь должна быть оборудована предтопочным металлическим листом размером 50 на 70 сантиметров. На нём запрещается хранить дрова, а также окрашивать его в целях избегания пожара, — отметили в ведомстве.

Нарушившим эти правила, как предупредили в МЧС, грозит штраф от двух до трёх тысяч рублей. Напомнили в главке и о правильной эксплуатации обогревателей. Прибор должен быть исправен, а провода, ведущие к нему, не должны быть проложены по деревянной конструкции здания. Использование самодельного обогревателя недопустимо и также наказуемо штрафом.

При этом с 1 января в России вступили новые требования к противопожарной безопасности при разведении огня на дачах. Теперь при жарке шашлыков противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до пяти метров. Кроме того, расстояние в пять метров от зданий необходимо соблюдать при разведении костров на садовых участках. При этом для сжигания травы необходимо выполнить ряд условий по организации места разведения огня, сообщал NEWS.ru.