В МЧС дали совет, как искупаться в море и не утонуть В МЧС посоветовали россиянам плавать на море вдоль пляжа, чтобы спасти себе жизнь

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Неожиданно возникшая в море отбойная волна может перевернуть человека, лишить его воздуха и потащить на глубину. Оказавшись в подобной ситуации, следует быстро сориентироваться и постараться плыть вдоль пляжа. Об этом россиян предупредили в МЧС.

Рип — отбойная волна, тягун — опасное природное явление, при котором купальщика может утянуть в море. Попал в такое течение? Плыви вдоль пляжа, — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели также добавили, что в случае, если отбойное течение узко, человек сможет довольно быстро из него выбраться. Специалисты подчеркивают, что подобные вещи нужно знать до того, как идти купаться в море.

Ранее руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев напомнил, что с наступлением лета в России традиционно вырастает число пропавших в лесу, в Московском регионе эта цифра превышает 100 человек в день. По его словам, в лес с собой необходимо обязательно взять спички или зажигалку, а также не менее литра воды — так у заблудившихся увеличиваются шансы выжить.