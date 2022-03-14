В «Макдоналдсе» подтвердили, что приостановят работу в России с 14 марта

Часть ресторанов «Макдоналдс» в России продолжат работать 14 марта, несмотря на то что ранее было объявлено о приостановке работы компании. Это связано с завершением производственных процессов на некоторых предприятиях, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Макдоналдса».

Сегодня некоторые рестораны сети «Макдоналдс» продолжили работу. Как мы и писали в стейтменте, приостановка запланирована на 14 марта включительно, — заявили в компании.

Ранее в пресс-службе «Макдоналдса» заявили, что в связи с операционными, техническими и логистическими сложностями компания планирует временно остановить обслуживание на предприятиях сети по всей России с 14 марта. Офис будет работать в прежнем режиме, работники продолжат получать полную заработную плату, сохранят льготы и гарантии. «Макдоналдс» также пообещал выполнить все обязательства перед поставщиками и арендодателями.

По данным источника ТАСС, решение логистических и других проблем, которые возникли перед компанией, может занять примерно 45 дней, после чего не исключено новое открытие ресторанов.

Между тем президент Национальной ассоциации кулинаров России Анна Жукова заявила о готовности организации в течение трёх месяцев разработать меню с технологическими картами на основе традиционных русских рецептов. По её словам, блюда могут стать основой для сетевых заведений общепита вместо ресторанов «Макдоналдс». В меню могут входить традиционная выпечка и блины, оригинальные русские закуски и салаты, а также горячее.