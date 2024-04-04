В машине племянника российского сенатора нашли оружие РБК: в автомобиле племянника сенатора Геремеева нашли оружие без документов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В автомобиле племянника сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева нашли оружие без документов, сообщает РБК со ссылкой на источники. Мужчина по имени Иса был за рулем машины Mercedes-Benz S650, в которой обнаружили семь пистолетов, четыре автомата и 701 патрон к оружию. Помощник депутата Госдумы Адама Делимханова Татьяна Лазина заверила, что его не задерживали.

Он попал в небольшое ДТП, сотрудники ДПС незамедлительно прибыли и оказали помощь, проявили внимание и бдительность, — сказала Лазина.

По сведениям журналистов, идет проверка в порядке ст. 144–145 УПК «Порядок рассмотрения сообщения о преступлении»; «Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении». Об остановке набитого оружием автомобиля стало известно сегодня днем.

Полицейские остановили на западе Москвы автомобиль Mercedes, в котором находился арсенал огнестрельного оружия. Инцидент произошел на Боровском шоссе. Сообщалось, что водителя и пассажиров проверили по полицейским базам, у них были все необходимые документы и разрешения, поэтому их не стали задерживать и отпустили. Та ли это машина — неизвестно.