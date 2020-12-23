В марте запустят новую версию портала госуслуг

https://static.news.ru/photo/7f21b4c2-4529-11eb-baca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В марте 2021 года будет запущен новый, технологически более продвинутый сайт госуслуг, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В марте мы запускаем новую версию портала госуслуг. Мы его серьёзно усилили для того, чтобы очевидно растущий спрос, который мы видим, был технологически обеспечен и ничто не обвалилось, — приводит слова вице-премьера ТАСС.

Он доложил президенту о том, что на сегодняшний день на портале госуслуг зарегистрировано более 75,5 млн граждан, за последний год через портал им было оказано свыше 175 млн услуг, что почти на 25% больше, чем годом ранее.

Чернышенко рассказал, что самыми популярными запросами к порталу госуслуг стали запись к врачу, выписки со счёта пенсионного страхования, регистрация водительских прав, постановка на учёт транспортных средств и выплаты за детей.

В среднем в день на портал или через мобильное приложение заходят более 5 млн посетителей, которые получают 550 тысяч электронных услуг, — добавил вице-премьер.

Ранее NEWS.ru писал, что Минцифры поддержало предложение разрешить россиянам начинать процедуру оформления банкротства через портал госуслуг.