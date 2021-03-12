В марте стартует распродажа туров с кешбэком за отдых в России

Распродажа туров с кешбэком за отдых на территории России начнётся в марте и захватит часть апреля. Совершить путешествия в рамках программы можно будет до июня.
Соответствующее решение было
Программа туристического кешбэка призвана стимулировать доступные внутренние поездки россиян через возмещение части расходов. Она была анонсирована на фоне пандемии коронавируса и закрытия зарубежных направлений.
Россиянам был предложен список маршрутов, куда они могут отправиться, рассчитывая на возврат части средств. Оплачиваться путёвка должна картой «Мир». Возврат средств осуществляется в течение пяти дней с момента оплаты тура. При этом если первоначально размер кешбэка составлял максимум 15 тысяч рублей, то впоследствии он был увеличен до 20 тысяч. В целом же можно вернуть 20% от тура любой стоимости, но не больше установленного лимита.
Ранее член Общественного совета при Минтрансе, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов рассказал NEWS.ru, что в России могут начать возвращать часть денег за покупку авиабилетов в Сибирь и на Дальний Восток. По его словам, несмотря на то, какая будет ситуация с туристическим кешбэком, в 2021 году появится транспортный кешбэк.