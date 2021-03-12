В марте стартует распродажа туров с кешбэком за отдых в России

https://static.news.ru/photo/f9e75a66-83e7-11eb-8d93-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Распродажа туров с кешбэком за отдых на территории России начнётся в марте и захватит часть апреля. Совершить путешествия в рамках программы можно будет до июня.

Соответствующее решение было опубликовано на сайте правительства 13 марта. Как сообщается в документе, предоставление данной меры государственной поддержки позволит снизить стоимость до 300 тысяч туристских услуг для российских граждан.

Программа туристического кешбэка призвана стимулировать доступные внутренние поездки россиян через возмещение части расходов. Она была анонсирована на фоне пандемии коронавируса и закрытия зарубежных направлений.

Россиянам был предложен список маршрутов, куда они могут отправиться, рассчитывая на возврат части средств. Оплачиваться путёвка должна картой «Мир». Возврат средств осуществляется в течение пяти дней с момента оплаты тура. При этом если первоначально размер кешбэка составлял максимум 15 тысяч рублей, то впоследствии он был увеличен до 20 тысяч. В целом же можно вернуть 20% от тура любой стоимости, но не больше установленного лимита.

Ранее член Общественного совета при Минтрансе, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов рассказал NEWS.ru, что в России могут начать возвращать часть денег за покупку авиабилетов в Сибирь и на Дальний Восток. По его словам, несмотря на то, какая будет ситуация с туристическим кешбэком, в 2021 году появится транспортный кешбэк.