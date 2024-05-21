В Mars отреагировали на появление металла в популярном собачьем корме Пресс-служба Mars Petcare: собачий корм Pedigree проходит ряд проверок качества

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Все представленные в России корма Mars Petcare производятся на территории страны, сообщили NEWS.ru во внешней пресс-службе компании. Там отметили, что перед отправкой товар проходит ряд проверок качества, в том числе с применением металлодетекторов. В пресс-службе уточнили, что российские покупатели могут не сомневаться в качестве собачьего корма Pedigree.

Все представленные в России корма Mars Petcare производятся на предприятиях внутри страны. Перед отправкой в продажу весь товар проходит необходимый ряд проверок качества, в том числе с использованием металлодетекторов. Российские потребители могут быть уверены в качестве кормов Pedigree и другой продукции Mars Petcare, — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что кусочки металла были обнаружены в собачьем корме Pedigree, из-за чего производитель отозвал целую партию. Кроме того, жители нескольких американских штатов, включая Арканзас, Луизиану, Оклахому и Техас, пожаловались в социальных сетях, что их собаки стали чувствовать себя плохо после употребления корма указанной марки. Из-за случившегося российские зоомагазины проводят экстренную проверку, чтобы убедиться, что смертельно опасные упаковки не попали на территорию страны.