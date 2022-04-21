В мариупольской больнице нашли тела 26 мирных жителей, убитых «Азовом»
Сергей Князев
Сергей Князев
08:48, 21 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Оперативная группа военных экспертов Донецкой Народной Республики совместно с представителями СК РФ обнаружили на территории мариупольской больницы № 4 тела 26 гражданских лиц. Как сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, погибшие стали жертвами массированных обстрелов со стороны нацбатальона «Азов».
На территории в восемь метров вдоль здания медицинского учреждения были обнаружены 26 погибших гражданских лиц, которые стали жертвами массированных обстрелов со стороны националистических батальонов «Азов», — говорится в сообщении.
Ранее замкомандира нацполка «Азов» Святослав Калина Паламар заявил, что члены нацбатальона готовы выйти с завода «Азовсталь», если им дадут возможность эвакуироваться вместе с оружием в третью страну или при её содействии. Он подчеркнул, что украинские военные не готовы сдаться в плен, а также хотят забрать тела погибших. Паламар добавил, что украинские переговорщики Михаил Подоляк и Давид Арахамия согласны приехать в Мариуполь для решения вопроса о выходе гарнизона и мирных жителей, если туда прибудут их российские коллеги Владимир Мединский и Леонид Слуцкий.