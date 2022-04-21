В мариупольской больнице нашли тела 26 мирных жителей, убитых «Азовом»

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Сотрудники ФСБ России предотвратили хищение крупной суммы денег в филиалах Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) в Ростове-на-Дону и Хабаровске, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Ведомство возбудило уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Федеральной службой безопасности во взаимодействии с ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» пресечена противоправная деятельность сотрудников и руководства филиалов академии в Ростове-на-Дону и...