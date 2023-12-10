Постановщик первой национальной оперы «Акпатыр» скончался в Марий Эл Советский актер и режиссер Сергей Иванов умер на 94-м году жизни

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Советский актер и режиссер Сергей Иванов скончался на 94-м году жизни, сообщает пресс-служба Марийского театра им. М. Шкетана, где тот служил много лет главным режиссером. Он умер 9 декабря, причины не уточняются.

Имя Сергея Ивановича Иванова написано большими буквами и навсегда останется в истории марийского театрального искусства как высокопрофессионального, талантливого, требовательного режиссера, — сказано в публикации.

Иванов является выпускником режиссерского факультета ГИТИСа им. А.В.Луначарского (курс народного артиста СССР Ю.А. Завадского) В Марийском театре им. М.Шкетана он проработал с 1956 по 1974 год, из них 16 лет — главным режиссером. В 1963-м он поставил первую национальную оперу «Акпатыр» Эрика Сапаева. Позже Иванов был директором Марийского музыкального училища им. И.С.Палантая, а в 1990-х занялся преподавательской деятельностью. Удостоен званий Заслуженного деятелья искусств Марийской АССР (1963) и Заслуженного деятеля искусств РСФСР (1969).

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